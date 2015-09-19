Türkiye'den komşuları konuşturacak bir daire

Klasik tarzlı evler gösterişli mobilyaları, fabrikasyon olmayan işlemeli aksesuar ve tasarım unsurlarıyla; altın renkli ayrıntıları ve tüm yaşam alanlarındaki ahenk içindeki sabit ve değişmez ağırbaşlı bütünlükleriyle her zaman diğer tarzlardan keskin biçimde ayrılıyorlar. Genel bütünlük ve ahengin göz önünde bulundurulması gerektiği için klasik tasarım anlayışına sahip dekorasyonları tüm evde bir araya getirmek her zaman daha zordur. Ama bu başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde de ortaya göz alıcı, saray gibi ev dizaynları çıkar. İşte bu krallara layık klasik ve gösterişli ev tasarımlarından biri de Hebart Mimarlık Dekorasyon tarafından dizayn edilip uygulanmış. Buyurun hep birlikte gezelim.
Evlerin giriş koridorları ve merdiven alanları evin geneline hakim olan dekorasyon anlayışına dair ipuçları veren ve odalar arası geçiş sağladığı için evin en sosyal ve en çok kullanılan yaşam alanı olarak öne çıkan alanlardır. Koridor alanları oldukça farklı şekillerde ve farklı tarz ve tasarım anlayışlarıyla dizayn edilebilir elbette ama genel olarak koridor ve merdiven alanlarını dizayn ederken dikkat edilmesi gereken şeylerin başında sade ve yormayan bir tasarım yaratmak geliyor. Ama aynı zamanda evin geneline klasik bir doku hakimse bu klasik dokuyu koridor ve merdivenlerde de sürdürmek lazım. Bu şık ve gösterişli evin merdiven alanı da tam olarak klasik bir zarafetle dizayn edilmiş. Beyaz ve ahşabın bir arada kullanıldığı merdivenlerde basamakların altına gizlenmiş aydınlatma öğeleri mekana fonksiyonel bir şıklık katıyor. İşlemeli ve oymalı klasik dresuar da koridora karakterini veren tasarım unsurlarından.
Evin mutfağına geçtiğimizde beyaz renk hakimiyetinin burada da kullanıldığını görüyoruz. Beyaz mutfakların şıklığından şüphe etmeye gerek olmadığını bu zarif ve güzel mutfak da büyüleyici görünümüyle kanıtlıyor. Bembeyaz mutfak dolaplarının arasında kalan bulaşık makinesinin kapağının da mutfak dolaplarına uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş olması mutfağın bütünlüğünü sağlamasıyla dikkat çekiyor.
Evin tüm yaşam alanlarında klasik bir dokunun hakim olduğunu söylemiştik. Salonda ise bu klasik tasarım anlayışı daha gösterişli bir tarzla karşımıza çıkıyor. Koridor alanında da gördüğümüz işlemeli şık beyaz kapıya salon girişinde de rastlıyoruz ve bu tüm evde bir bütünlük sağlıyor. Yemek alanıyla oturma alanının bir arada bulunduğu salonda koyu renkler, altın detaylar ve işlemeli klasik aksesuarlar kullanılmış.
Salonun merkezinde yer alan oturma alanı iki adet klasik tarzlı konforlu ve şık üçlü koltuk ve iki adet de berjerle oluşturulmuş. Orta sehpa yerine kullanılan kapitone dikişli geniş puf odada sıra dışı ve gösterişli bir etki yaratıyor. Perdelerin göz alıcı tasarımları odanın dikkat çeken unsurlarından biri haline gelirken, berjer ve pufun renkleriyle uyumu da oldukça dikkat çekici bir ayrıntı. Oturma alanındaki aydınlatma unsurlarından duvar kağıdına kadar tüm detayların incelikle ve kusursuz bir klasik tarz oluşturacak şekilde seçildiğini ve uygulandığını görüyoruz.
Salonun oturma alanının arka kısmına konumlanmış olan yemek alanında da seçkin ve klasik bir doku hakimiyetini sürdürüyor ve salondaki mobilya tercihleriyle mükemmel bir ahenk yakalıyor. Sekiz kişilik geniş yemek masası işlemeli kenarları ve ayaklarıyla fabrikasyon mobilyalardan ayrılan özel ve özgün bir tasarıma sahip. Etrafına dizilmiş olan sandalyeler de yemek masasının takımını oluşturuyorlar ve tasarım açısından bir bütünü oluşturuyorlar. Yemek masasının sandalyelerinin salondaki koltukların dokusu, kumaşı ve renkleriyle kusursuz bir uyum içinde olması da odanın klasik karakterinde öne çıkan detaylardan biri. Yemek alanının arkasına yerleştirilmiş olan ve duvarı boydan boya kaplayan ayna da hem odanın daha derin ve geniş görünmesini sağlıyor hem de şıklık ve estetik faktörlerinin kuvvetini arttırıyor.