Türkiye'den komşuları konuşturacak bir daire

Evlerin giriş koridorları ve merdiven alanları evin geneline hakim olan dekorasyon anlayışına dair ipuçları veren ve odalar arası geçiş sağladığı için evin en sosyal ve en çok kullanılan yaşam alanı olarak öne çıkan alanlardır. Koridor alanları oldukça farklı şekillerde ve farklı tarz ve tasarım anlayışlarıyla dizayn edilebilir elbette ama genel olarak koridor ve merdiven alanlarını dizayn ederken dikkat edilmesi gereken şeylerin başında sade ve yormayan bir tasarım yaratmak geliyor. Ama aynı zamanda evin geneline klasik bir doku hakimse bu klasik dokuyu koridor ve merdivenlerde de sürdürmek lazım. Bu şık ve gösterişli evin merdiven alanı da tam olarak klasik bir zarafetle dizayn edilmiş. Beyaz ve ahşabın bir arada kullanıldığı merdivenlerde basamakların altına gizlenmiş aydınlatma öğeleri mekana fonksiyonel bir şıklık katıyor. İşlemeli ve oymalı klasik dresuar da koridora karakterini veren tasarım unsurlarından.