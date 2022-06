Her zevke göre halı modelleri

Halı elbette bütün dünyada popüler bir eşya ve dekorasyon malzemesidir ama Türkiye'deki evlerde daha bir vazgeçilmezdir. Neyse ki bir zamanların modası olan geyikli duvar halılarını eskisi kadar görmüyoruz ama piyasadaki ürün sayısının çeşitlenmesiyle birlikte her zevke, her eve, her türkü dekorasyon stiline uygun bir halı bulmak artık eskisinden çok daha kolay hale geldi. Kült film Big Lebowski nin odayı dolu gösteren halısı gibi, bir halı evi rezil de edebilir vezir de edebilir.

Bu yazıda oturma odası, yatak odası ya da çocuk odası diye ayırmaksızın, sizlere halı seçerken fikir ve ilham verebilecek birkaç ürünü tanıtmaya ve halı seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına da değinmeye çalıştık.