Her zevke göre halı modelleri

Halı elbette bütün dünyada popüler bir eşya ve dekorasyon malzemesidir ama Türkiye'deki evlerde daha bir vazgeçilmezdir. Neyse ki bir zamanların modası olan geyikli duvar halılarını eskisi kadar görmüyoruz ama piyasadaki ürün sayısının çeşitlenmesiyle birlikte her zevke, her eve, her türkü dekorasyon stiline uygun bir halı bulmak artık eskisinden çok daha kolay hale geldi. Kült film
Big Lebowskinin odayı dolu gösteren halısı gibi, bir halı evi rezil de edebilir vezir de edebilir.
Bu yazıda oturma odası, yatak odası ya da çocuk odası diye ayırmaksızın, sizlere halı seçerken fikir ve ilham verebilecek birkaç ürünü tanıtmaya ve halı seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına da değinmeye çalıştık.
Farklı desen ve renklerin uyumlu bir şekilde bir araya getirildiği bu zarif halı, bildiğimiz anlamdaki oryantal halı kavramını adeta yeniden tanımlayıp, ona çok modern bir hava katmayı başarıyor.
Eğer böyle renkli ve kısmen gözü yoran bir halı seçecekseniz, odanın geri kalanında benzer desen ve renklerden uzak durup, bu örnekte olduğu gibi daha nötr renklere ağırlık vermek gerekebilir. Burada gerek odanın çok fazla eşyayla doldurulmamış olması, gerekse de ahşabın ağırlıklı oluşu sayesinde halı hak ettiği merkezi rolü üstlenip mekânın ana unsuru oluyor. Örneğin burada o küçük komodin ve ahşap sandalye yerine canlı renklere sahip bir oturma grubu bulunsaydı hem gözü yoran, hem de halının çekiciliğini ortadan kaldıran bir manzara çıkabilirdi ortaya.
Son derece endüstriyel görünümlü bu loft da dahil olmak üzere bu tarz bir ortamda klasik bir halıdan uzak durup daha çılgınca bir tercih yapmak gerekebiliyor. Burada gördüğümüz halı gerek siyah-beyaz renkleri, gerekse de orijinal deseniyle bulunduğu çevreye tam bir uyum sağlıyor. Böylesine minimalist ve endüstriyel vurgulu bir ortamda desenli bir halı tercihi
dam üstünde saksağan etkisi yaratabilirdi. Oysa bu ilginç halı, zemine işlenmiş bir aşk mektubu gibi duruyor.
Bu örnekte ise her türlü çocuk odasında ideal bir görünüm sağlayacak olan bir parça var. Gözleri gökkkuşağı gibi parlayan baykuş deseniyle bu halı renk uyumu açısından da birçok odada sırıtmayacaktır. Zira başka bazı çocuk halılarının aksine buradaki canlı turuncu ve limon sarısı, halının geri kalanına hakim olan bejle dengelendiği için renk uyumu sıkıntısı da azalıyor. Özetle, çocuk odaları için ideal bir halı.
İşte yine çocuklu evler için ideal olabilecek, göz alıcı bir halı. Sadece çocuk odası için değil, çocukların vakit geçirdiği bir oturma odası için de düşünülebilecek, gökkuşağı renklerindeki bu halının en büyük avantajlarından biri de üzerindeki renk çeşitliliği sayesinde çok farklı şekil ve renk sklalarına sahip odalara uyum sağlama potansiyeli. Ayrıca fazla çocukça olan halıların aksine, evin minikleri büyüdüklerinde de böyle bir halıyı sevecek, çocukça bulmayacaktır.
Yıldızların altında geçireceğiniz bir geceyi aynı zamanda yıldızların üzerinde geçirmeye ne dersiniz? Elbette havuz kenarında halının işi yok, zaten bu örnekte gördüğünüz de halıyı andıran bir plaj avlusu aslında. Ama gece gökyüzünü resmeden çarpıcı deseniyle hem müthiş bir kontrast oluşturuyor, hem de insanda bir an önce üzerine uzanıp keyfine bakma arzusu yaratıyor. Gözlerinizi kapatın ve başka gezegenlerin hayaline dalın.
İşte yine tamamıyla sıradışı ve girdiği ortamın yıldızı olmaya aday son derece ilginç bir halı. Bildiğimiz halıların aksine bu parçanın üstünde ne bir desen, ne de bir renk cümbüşü var. Bunların yerine kuşbakışı bir açıdan şehrin gece ışıklarını görüyoruz. Özellikle hayal kurmayı, gezmeyi, başka şehir ve ülkeleri düşünüp heyecanlanmayı sevenler için ideal bir halı aslında. Ama bir yandan da riskli bir tercih olduğu kesin. Zira dolu bir salonun ortasında gereksiz göz kalabalığı yaratacağı kesin. O yüzden bu enteresan parçayı belki de minimalist ya da endüstriyel bir üslupla birleştirmek daha doğru olabilir.
Peki siz bu halılardan hangisini beğendiniz ya da halı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.