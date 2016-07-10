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Küçük bir evde en iyi şekilde nasıl faydalanabilirim?

ümit atdağ ümit atdağ
Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages Eklektik Oturma Odası
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Kimi insanlar çok geniş evlerde mutlu olurken kimi insanlarda küçük, şirin ve sıcak evlerde mutlu olurlar.  Küçük evleri seven insanlar evlerinde yaratıcı ve yenilikçi fikirlere dayalı dekorasyonlar yapıp, evlerinin olabildiğince büyük görünmesi için gayret eder. Çok pahalı ve etkileyici dekorasyonlar yerine doğal, sıcak ve samimi dekorasyonlar yaparak büyük şehirlerin değer biçilemez derece de güzel ve insanın içini ısıtacak kadar hoş evlere sahip olmak herkesin hayalidir. Homify bu gün sizler için büyük görünen ama küçük ve şirin olan, zarif  ve şık tasarımlara sahip küçük evleri bir araya getiriyor. Bu evleri inceleyerek evinizin küçük olmasına karşın aslında ne kadar büyük bir ev olabileceğini, sizi nasıl mutlu ve huzurlu bir yaşamın içine çekebileceğiniz göreceksiniz. Bu ev örneklerinden ilham alarak evinizi yeniden dekore edecek ve hayal edemeyeceğiniz kadar hoş bir evin sahibi olabileceksiniz.

Yaratıcı yatak odası

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Küçük yatak daları için genius yatak odası fikri yatak odasının çok fonksiyonel bir yatak odası olmasını sağlar. Yatak odanızda bir çalışma odası konsepti oluşturduysanız bu fikirden kaçamazsınız. Bu fikir ile hem dolap hem yatak odası hem de dinlenme alanı olarak  kullanabileceğiniz işlevsel bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.

Kombine tasarımlar

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Oturma Odası
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Eviniz küçük ise kombine tasarımlar yapmak zorundasınız. Örnek dekorasyonda olduğu gibi  oturma odası içinde yer alan masayı hem yemek odasının masası hem de oturma odasının masası şeklinde fonksiyonel kullanmalı kombine tasarımlar ile evinizi daha hoş ve daha görsel bir ev olarak kullanmalısınız.

Ara bölmeler

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Oturma Odası
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Küçük evleri dekore ederken  ara bölmeler kullanmak odaları daha kullanışlı hale getirir. Örnek dekorasyonda olduğu gibi ara bölme kullanmak ve ara bölmeyi duvar dekorasyonu ile süslemek fazladan bir oda ortaya çıkaracaktır. Böylece yemek odanızı istediğinizde oturma odanızdan ayırabilirsiniz.

Asma Katlar

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto Endüstriyel Evler
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

Küçük evleri işlevsel hale getirmenin bir diğer yolu da asma kat oluşturmaktır. Tavan yüksekliğine göre oluşturacağınız asma katlar sizler için fazladan kullanılacak bir oda veya evinizdeki fazla eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir depolama alanı olarak hayatınızı kurtaracaktır. Asma katlar isteğe bağlı olarak odanın üzerinin tamamını kapatabilir.

Yaratıcı fikirler

homify
homify

homify
homify
homify

Evinizin tüm alanlarını kullanmak için örnek dekorasyonda olduğu gibi yaratıcı fikirler geliştirmek zorundasınız. Mutfak veya salonunuzda bir doğal sınır olarak kullanacağını ara bölme üzerine televizyonunuzu asabilir ve fazladan yer kaplamasını önleyebilirsiniz. Televizyon ünitesine ihtiyacınız kalmadan televizyon ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Stüdio odalar

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects Minimalist Yatak Odası
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Evinizde studio odalar yaparak bütün eşyalarınızın bir arada olduğu şık ve kullanışlı bir oda yaratabilir ve bu oda ile çok küçük alanlarda yaşamınızı sürdürerek küçük ev sorunu olmayan bir birey olabilirsiniz. Yatak odası, salon, okuma odası, kitap odası gibi tüm odaların bir arada olduğu yaratıcı fikirler sizi daha mutlu edecektir.

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Dekoratif mobil bölmeler

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages Eklektik Oturma Odası
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

Evinizi bölümlendirmek için mobil olarak kullanabileceğiniz perdelerden yararlanmalısınız. Yatak odası ile salonu dekoratif özellikleri olan bir perde ile ayırabilir ve şık bir şekilde büyük bir alanı ikiye bölebilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi zarif bir dekorasyon yaparak evinizin görselliğini de artırabilirsiniz.

Minimalist fikirler

Edifício na Av. 24 de Julho - Lisboa, VÃO - Arquitectos Associados, Lda. VÃO - Arquitectos Associados, Lda. Klasik Oturma Odası Masif Ahşap
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.

VÃO - Arquitectos Associados, Lda.
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.
VÃO - Arquitectos Associados, Lda.

Küçük evlerde ve küçük odalarda minimalist düzen her zaman fayda sağlar. Resimde yer alan kemerli pencereye sahip küçük oda tamamen minimalist düzende dekore edilmiş ve ortaya son derece işlevsel kocaman hareket alanı bulunan muhteşem bir oda çıkarılmış.

Stili ile dikkat çeken otantik bir yazlık!
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