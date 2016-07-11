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Küçük banyoları geniş göstermenin 6 sihirli ip ucu

ümit atdağ ümit atdağ
Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN Modern Banyo
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Günümüzde evler giderek daha da küçülmekte ve küçük hacimlere sahip evler hızla yaygınlaşmaktadır.  Evler küçük olarak inşa edildiği için  evin tüm odaları da mecburen küçülmektedir. Küçülmekten nasibini en fazla alan oda ise banyolardır. Banyolar diğer odalara nazaran daha küçük hacimlere sahip olacak şekilde tasarlanıp uygulandığı için küçük banyolara sahip evlerde yaşıyoruz. Küçük banyoları daha şık ve daha dekoratif bir şekilde dekore etmek ve küçük banyoları büyük banyolar gibi göstermek için sihirli ip uçları vardır. Bu ip uçlarını uygulayarak küçük banyoları büyük banyolar haline getirebilir ve evinizin özel alanı olan banyoları daha şık ve daha görsel bir şekilde dekore edebilirsiniz. Banyolarınızı daha büyük göstermek için  uygulayabileceğiniz fikirleri bir araya getirerek estetik ve büyük banyolara sahip olabilirsiniz.

Aynalar

Baño de vivienda unifamiliar, Mosa Y Quito Mosa Y Quito Modern Banyo
Mosa Y Quito

Mosa Y Quito
Mosa Y Quito
Mosa Y Quito

En güzel banyo kişinin içine sinecek kadar güzel ve şık şekilde dekore edilmiş banyolardır. Bir banyoyu olduğundan daha büyük göstermek için geniş aynalar kullanılmalıdır. Aynaların en büyük özelliği yansıtma yapması olduğu için banyonuz kendi içinde daha büyük görünecek ve duvarınız boş bir duvar yerine dekore edilmiş güzelleştirilmiş bir duvar olacaktır. Ayna çerçeveleri resimdeki gibi renkli tercih edilerek banyonun daha dekoratif olması sağlanabilir.

Açık renkler

Casals i Matorell, ACABADOMATE ACABADOMATE Modern Evler
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

Bir dekorasyonda açık renklerin tercih edilmesi o alanın hem ışıl ışıl hem de ferah bir alan olmasını sağlar. Banyolar doğal olarak çok az ışık aldıkları için daha ferah ve daha iç açıcı olması için  açık renklerde dekore edilmesi gereklidir. Örnek dekorasyonda olduğu gibi açık renklerde dekore edilen banyolar insanı boğmayan, kasvetli bir havaya sahip olmayan alanlar olarak insanı rahatlatır ve dinlendirir. Ayrıca açık renklerin ferah özelliğinden dolayı banyolar olduklarından daha büyük görünürler.

Mobilya seçimleri

Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN Modern Banyo
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

Bir banyonun dekoratif olduğu kadar hem fonksiyonel hem de az yer kaplayan mobilyalara ihtiyacı vardır. Fonksiyonel mobilyalar ile hem işlevsel hem de minimalist düzene sahip bir banyo dekore edebilir ve banyonuz küçük olsa dahi geniş ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir banyo olarak kullanılabilir. Resimdeki gibi banyonuza uygun mobilyalar tercih ederek hem genel dekorasyon uyumu sağlamalı hem de fonksiyonel bir banyoya sahip olmalısınız.

Renkleri kullanın

Kids Bathroom Viterbo Interior design Eklektik Banyo
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Banyo dekorasyonu sırasında koyu renkler tercih etmeyin, açık tonlara daha fazla yer verin. Açık tonlar hem banyoyu daha geniş gösterecektir hem de açık tonların resimdeki gibi çok fazla kullanarak  banyonuzun hem renkli hem de geniş bir banyo olmasını sağlamalısınız.

Ferah dekorasyonlar

homify Modern Banyo Seramik Gri
homify

homify
homify
homify

Ferah bir dekorasyon yaptığınızda banyonuz  tarzınıza uygun ve dekoratif bir banyo olarak evinizin en modern alanlarından biri olacaktır. Koyu renkli fayanslar ile açık renkli aksesuarların bir arada kullanılması banyonun hayat dolu bir banyo olmasını sağlar.

Minimalist düzen

Private Flat, Moodern Moodern İskandinav Yatak Odası
Moodern

Moodern
Moodern
Moodern

Banyolarınızın daha geniş olmasını istiyorsanız minimalist dekorasyonlar yapmalısınız. Oldukça sade ve görsel olarak yapacağınız dekorasyonlar banyolarınızın hem geniş olmasını sağlayacak hem de sade bir düzene sahip olan banyonuzun dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğini artıracaktır.

Tekerlekler üzerinde küçük ama güçlü bir ev
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