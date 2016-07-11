Küçük banyoları geniş göstermenin 6 sihirli ip ucu

Günümüzde evler giderek daha da küçülmekte ve küçük hacimlere sahip evler hızla yaygınlaşmaktadır. Evler küçük olarak inşa edildiği için evin tüm odaları da mecburen küçülmektedir. Küçülmekten nasibini en fazla alan oda ise banyolardır. Banyolar diğer odalara nazaran daha küçük hacimlere sahip olacak şekilde tasarlanıp uygulandığı için küçük banyolara sahip evlerde yaşıyoruz. Küçük banyoları daha şık ve daha dekoratif bir şekilde dekore etmek ve küçük banyoları büyük banyolar gibi göstermek için sihirli ip uçları vardır. Bu ip uçlarını uygulayarak küçük banyoları büyük banyolar haline getirebilir ve evinizin özel alanı olan banyoları daha şık ve daha görsel bir şekilde dekore edebilirsiniz. Banyolarınızı daha büyük göstermek için uygulayabileceğiniz fikirleri bir araya getirerek estetik ve büyük banyolara sahip olabilirsiniz.